Iuliana Buhus, din Alexandru Vlahuta, si Adriana Ailincai (casatorita Adam), din Valeni, doua dintre cele mai titrate canotoare ale judetului Vaslui, fac parte din delegatia Romaniei ce vor participa, la inceputul lui septembrie, la Campionatul Mondial de Seniori, din Belgrad, Serbia. La cea mai importanta competitie internationala dedicata Seniorilor din acest an, cele doua vasluience vor vasli in proba de opt plus unu (W8+).Intre 3 - 10 septembrie, lacul Sava din orasul Belgrad, capitala ... citeste toata stirea