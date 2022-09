Canotoarele Adriana Ailincai si Iuliana Buhus reprezinta Romania la Campionatul Mondial de Seniori

Iuliana Buhus, din Alexandru Vlahuta, si Adriana Ailincai, din Valeni, doua dintre cele mai titrate canotoare ale judetului Vaslui, fac parte din delegatia Romaniei ce participa, saptamana viitoare, la Campionatul Mondial de Seniori, din Racice, Cehia. Prima va vasli in probele de patru rame (W4-) si opt plus unu (W8+), in timp ce a doua va concura doar in ambarcatiunea de opt plus unu.Intre 18 - 25 septembrie, The Racice's Labe Arena din orasul Racice (Cehia), gazduieste o noua editie a ... citeste toata stirea