Canotoarea Bianca Ifteni, din comuna Padureni, a ocupat primul loc al podiumui la Campionatul Mondial de Canotaj - Under 19 din Franta clasandu-se pe locul 1 la simplu vasle - feminin, in vreme ce Bianca Draghici, din Ivesti, a luat locul 3 la proba de 8 plus 1."A treia medalie de aur pentru Romania a fost castigata in finala probei de simplu vasle feminin (JW1x). Bianca Camelia Ifteni a terminat cursa cu un timp de 07:52.33, inaintea sportivelor din Irlanda si Uruguay", a anuntat Federatia ... citeste toata stirea