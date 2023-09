Toti cei trei sportivi formati la "pepiniera de talente" din Barlad, ce au facut deplasarea cu echipa nationala in Franta, pentru Cupa Mondiala de Rugby, vor juca in primul meci al Romaniei din Grupa B. Partida Irlanda - Romania va avea loc sambata, incepand cu ora 16.30, pe stadionul din Bordeaux.Oficialii Federatiei Romane de Rugby au anuntat, joi, 7 septembrie, lista celor 15 "stejari" ce vor intra pe teren in meciul de debut al Romaniei la Cupa Mondiala de Rugby din Franta (8 septembrie - ... citeste toata stirea