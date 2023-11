Motiv de mandrie pentru antrenorii de rugby din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad! Cinci dintre rugbistii formati aici fac parte din lotul Romaniei ce va participa, saptamana viitoare, la Campionatul European U18, rugby XV, din Cehia.Acestia sunt: Cristian Petrea, Cosmin Andone, Rares Mirzac si Marian Pelin, legitimati la CS Rapid, si Sebastien Tofan, legitimat la CSS Barlad. Juniorii au fost selectionati in urma prestatiei avute in cantonamentul desfasurat in prima parte a lunii ... citeste toata stirea