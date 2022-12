Cinci rugbisti barladeni, nominalizati la "Superlativele anului 2022"

Patru jucatori si un antrenor de rugby, toti din Barlad, au fost nominalizati la diferite categorii in cadrul campaniei "Voteaza superlativele anului 2022!". Sportivii sunt legitimati la echipe inscrise in Liga Nationala de Rugby, in timp ce antrenorul pregateste echipele de juniori de la CSS Barlad.Cinci rugbisti barladeni se numara printre jucatorii nominalizati la premiile pentru cei mai buni sportivi din competitia interna, respectiv Liga Nationala de Rugby, care a reunit Super Liga si ... citeste toata stirea