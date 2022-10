Cine va castiga Cupa Mondiala din Qatar conform AI?

Mai putin de doua luni ne despart de debutul turneului final al Cupei Mondiale din Qatar. Totul este pregatit pentru startul competitiei, iar cei implicati in fenomen sunt cu ochii pe jucatorii susceptibili pentru a fi selectionati. In acelasi timp, se fac predictii despre ce se va intampla la aceasta competitie.Fanii fotbalului mizeaza pe animale pentru a "ghici" castigatoriiDe multe ori, oamenii au lasat predictiile in seama unor animale. Este cunoscuta povestea caracatitei Paul. Rezidenta ... citeste toata stirea