Copiii din Grivita, entuziasmati de cursurile de karate organizate de primarie

Primaria Grivita, in colaborare cu clubul de "Neko-Me", a decis recent sa organizeze cursuri de karate, in fiecare marti si joi, pentru copiii si adolescentii din comuna. Primul curs care a avut loc s-a bucurat de un numar foarte mare de participanti, care au dat dovada de entuziasm si interes pentru practicarea acestui sport.Copiii si adolescentii din Grivita pot practica karate la ei in comuna. Sunt incurajati chiar de primarie, care, in colaborare cu Clubul de "Neko-Me", organizeaza cursuri