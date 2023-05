Echipa de handbal vasluiana CSM Vaslui a incheiat campionatul cu o infrangere, in fata celor de la CSM Focsani, scor 27 la 28 (14-15 la pauza), ocupand locul 11 si nereusind sa evite barajul pentru mentinerea in Liga Zimbrilor."Din pacate, echipa noastra nu reuseste sa evite barajul de mentinere in Liga Zimbrilor. A fost un meci echilibrat, de lupta, insa de data aceasta norocul nu ne-a mai suras", transmit cei de la CSM Vaslui, pe pagina proprie de socializare, dupa finalizarea meciului din ... citeste toata stirea