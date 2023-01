CSM Vaslui da un jucator Nationalei de handbal, dar si antrenorul cu portarii

Jucatorul Gabriel Cumpanici si antrenorul Bogdan Pralea au fost convocati de selectionerul echipei nationale de seniori a Romaniei, Xavier Pasqual, pentru un stagiu de pregatire pe care tricolorii il vor sustine saptamana aceasta in Spania, a anuntat CSM Vaslui.In cadrul turneului, Romania va juca meciuri amicale cu Spania, Argentina si Bahrein, echipe calificate la Campionatul Mondial din acest an. Meciurile se vor disputa la Benidorm si vor fi transmise in direct/online, de TDP si TVE din ... citeste toata stirea