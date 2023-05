La sfarsitul acestei saptamani, CSM Vaslui va disputa barajul pentru mentinerea in Liga Zimbrilor, echipa de handbal a municipiului Vaslui urmand sa joace, in municipiul Alexandria, vineri cu CSM Fagaras, sambata cu CSM Alexandria si duminica cu SCM Tomisoara.S-au stabilit jocurile din cadrul barajului pentru mentinerea si promovarea in Liga Zimbrilor. Aceste meciuri vor avea loc la sfarsitul acestei saptamani, in zilele de 19, 20 si 21 mai 2023, in orasul Alexandria.La turneul care va ... citeste toata stirea