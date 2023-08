Jucatorii de la CSM Vaslui, ca si cei din staful tehnic, sunt optimisti la deputul echipei in Liga a-III-a, care va avea loc vineri, 25 august 2023, pe stadionul Aerostat Bacau, in companiei echipei cu acelasi nume.Dupa un sezon extraordinar in Liga 4 si dupa ce a castigat, in aceasta vara, ambele meciuri din barajului de promovare cu Moldova Cristesti, scor general 7-3, CSM Vaslui se pregateste pentru primul sezon in Liga a III-a, pe care o abordeaza cu optimism si incredere.Vineri, 25 ... citeste toata stirea