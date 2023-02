CSM Vaslui s-a calificat in optimile Cupei Romaniei

Echipa vasluiana CSM Vaslui s-a calificat in ultimele Cupei Romaniei la handbal dupa ce, ieri, a invins CSM Alexandria in deplasare cu scorul 30-38.Echipa vasluiana a trecut in clubul select al celor mai bune echipe de handbal din tara, calificandu-se in optimele Cupei Romaniei, dupa ce, ieri, a invins in deplasare echipa CSM Alexandria.Formatia vasluiana a controlat pe tot parcursul jocul, gazdele apropindu-se de adversara doar in primele 11 minute, dupa care oaspetii au aratat ... citeste toata stirea