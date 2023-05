Echipa de handbal CSM Vaslui ramane in Liga Nationala! In meciurile de baraj din turneul pentru mentinere/promovare, vaslueinii au invins in primul meci, 34-30 cu CSM Fagaras, vinerea trecuta, sambata au trecut de CSM Alexandria cu 38-37, iar ieri, duminica, au pierdut cu Politehnica Timisoara intr-un meci fara mize, ambele echipe realizandu-si deja obiectivele."A fost un sezon echilibrat, cu bune si rele, cu bucurii si tristete, insa am ramas in prim planul handbalului romanesc. Multumim ... citeste toata stirea