CSM Vaslui se pregateste de partea a doua a campionatului

CSM Vaslui a avut primul antrenament din acest an, la stadionul Municipal, sub conducerea lui Bogdan Pralea si Sebastian Hagiu.Antrenorul principal al CSM Vaslui spera ca in a doua parte a sezonului vor castiga mai multe meciuri, primul meci fiind revansa cu Minaur Baia Mare. De la primul antrenament a lipsit, motivat, doar Amin Yousefinezhad.Antrenorul CSM Vaslui tinteste departe, sperand la un sezon cu cat mai multe performante.La reuniunea echipei jucatori s-au intors fara kilograme in ... citeste toata stirea