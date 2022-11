CSS Barlad merge cu sase gimnaste la Campionatul National de la Bacau

La editia 2022 a etapei finale a Campionatului National de Gimnastica al Junioarelor III, II si I, ce va avea loc in week-end, la Bacau, CSS Barlad va fi reprezentat de sase gimnaste, respectiv cinci in varsta de 9 ani si una de 13 ani. In total, se vor intrece 116 sportive de la 21 de cluburi din tara.Maine, 25 noiembrie, va debuta o noua editie a Campionatului National de Gimnastica Artistica Feminina Individual al Junioarelor III, II si I - etapa finala. Concursul are loc in Sala ... citeste toata stirea