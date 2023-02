CSS Barlad, reprezentat de sase rugbisti in lotul largit al Romaniei U18

La cel de-al treilea cantonament de selectie pentru Romania U18 organizat de Federatia Romana de Rugby (FRR) in acest an au fost convocati si sase jucatori legitimati la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad. Acestia sunt: Cosmin Andone, Paul Artenie, Cristian Petrea, Rares Mirzac, Sebastian Tofan si Marian Pelin. Cantonamentul este programat pentru intervalul 13 - 26 februarie, la Complexul Sportiv National Snagov, in total fiind convocati 33 de sportivi de la mai multe cluburi din tara.Acestia ... citeste toata stirea