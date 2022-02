CSS Barlad va fi reprezentat la Campionatul Mondial de Mars din Oman!

Pentru a doua oara in istoria Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad, o sportiva legitimata aici va participa la un campionat mondial de atletism, mai exact la Campionatul Mondial de Mars pe Echipe si Individual, ce va avea loc intre 4-5 martie, in Muscat, capitala statului Oman. Este vorba despre Sorana Esutu (19 ani), care s-a calificat la cea mai importanta competitie internationala din viata sa (de pana acum) gratie medaliei de aur cucerite la Campionatul National de Mars de la Timisoara, in ... citeste toata stirea