Directia pentru Sport Vaslui pregateste premierea sportivilor din judet

Asa cum s-a intamplat la finele fiecarui an, exceptie facand anul 2020, cand pandemia de COVID-19 a restrictionat activitatile cu multe persoane in spatii restranse, si in 2022, cei mai buni sportivi din judet, care s-au remarcat la campionate si concursuri nationale si internationale vor fi premiati de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Vaslui. Deja, institutia a inceput pregatirea evenimentului "Gala Sportului Vasluian - 2022", in acest sens transmitandu-le cluburilor sportive ... citeste toata stirea