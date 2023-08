Saptamana viitoare, doi luptatori legitimati la Clubul Sportiv "Sulsa" Vaslui vor reprezenta Romania la Campionatul Mondial de Taekwon-do, un stil de arte martiale ce provine din Coreea. Competitia internationala se va desfasura in Tampere (Finlanda) si va avea loc intre 4-10 septembrie. Pana atunci insa, in cursul saptamanii trecute, cei doi sportivi si un antrenor al clubului vasluian au luat parte, impreuna cu lotul national de taekwon-do al Romaniei, la un cantonament de pregatire in ... citeste toata stirea