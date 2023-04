Cel de-al patrulea cantonament organizat de Federatia Romana de Rugby (FRR) in acest an pentru nationala de seniori de rugby in 7 se desfasoara, la Complexul Sportiv "Sydney 2000" de la Izvorani, in aceasta saptamana (24-30 aprilie). De aceasta data, staff-ul tehnic a selectionat 17 jucatori de la cluburi din intreaga tara.Stagiul are in vedere pregatirea in vederea participarii la European Olympic Games, competitie programata in perioada 23-27 iunie, in Polonia, unde Romania 7s este ... citeste toata stirea