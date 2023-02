Doua barladence, pregatire cu Romania pentru Turneul de Rugby in 7 de la Montpellier

In urmatoarele zile, mai exact in intervalul 18-23 februarie, va avea loc cel de-al doilea cantonament organizat de Federatia Romana de Rugby (FRR) in 2023 pentru nationala de senioare la rugby in 7. Stagiul are in vederea pregatorea in vederea participarii la European Olympic Games, competitie programata in perioada 23-27 iunie, in Polonia.Pana atunci insa, "ghindele" vor participa la Turneul International de Rugby 7 de la Montpellier (Franta), ce va avea loc intre 24-27 februarie. Asa ca, in ... citeste toata stirea