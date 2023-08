O canotoare de 16 ani, din comuna Padureni, si una de 17 ani, din comuna Ivesti, vor participa la Campionatul Mondial Under 19 ce va avea loc, in aceasta saptamana, langa Paris, Franta. Sportivele vor concura in probele de simplu vasle (JW1x), respectiv opt plus unu (JW8+).Intre 2-6 august, Baza nautica "Vaires-surMarne", aflata la Est de Paris, capitala Frantei, va gazdui una dintre competitiile internationale majore din sezonul pe apa 2023. Este vorba despre Campionatul Mondial de Canotaj ... citeste toata stirea