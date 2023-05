In acest week-end, loturile de seniori ale Romaniei 7s, fete si baieti, iau parte la Turneul de pregatire "36 Rugby Seven Costa Blanca" din Alicante, Spania. Printre fetele deplasate in Peninsula Iberica se numara si barladencele Ana-Maria Calin si Paula Irina Ursache, ambele legitimate la CS Politehnica Iasi. La masculin, Barladul este reprezentat de Teodor Ursu, ce activeaza la CSU ELBI Cluj.Oficialii Federatiei Romane de Rugby au anuntat, pe 25 mai, ca cele doua echipe nationale ale ... citeste toata stirea