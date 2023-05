In aceste zile, mai exact intre 22-26 mai, se desfasoara un cantonament organizat de Federatia Romana de Rugby (FRR) pentru nationala de senioare la rugby in 7. Pregatirea are loc la Complexul Sportiv "Sydney 2000" de la Izvorani si are in vedere participarea Romaniei 7s la Turneul "36 Rugby Seven Costa Blanca", programat intre 27-28 mai, in Spania, la Villajoyosa, Alicante.In total, au fost convocate 16 jucatoare incluse in lotul largit, care activeaza in campionatul intern si extern. ... citeste toata stirea