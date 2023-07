Singurul atlet care, in week-end, a reprezentat Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad la Cupa Romaniei de Seniori si U20, desfasurata pe Stadionul "Nicolae Marasescu" din Craiova, a avut o prestatie excelenta, care l-a propulsat direct pe podium. Asta in ciuda faptului ca profesorul Lucian Bolgar, care-l antreneaza de ani buni, nu a fost alaturi de el pentru a-l sustine, ci se afla in Finlanda, cu sportiva Sorana Esutu, care a concurat in cadrul Campionatului European de Atletism pentru Tineret ... citeste toata stirea