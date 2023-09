Echipele vasluiene, CSM Vaslui si Rapid Brodoc, au pierdut meciurile disputate in weekend, in ultima etapa a Ligii a 3-a. CSM Vaslui a pierdut la limita partida cu CSM Bacau, in vreme ce Rapid Brodoc a "incasat-o" cu 3-1 de la CS Aerostar Bacau.URMARIEsI SCORURI LIVE LIGA 3 PE FLASHSCORECSM Vaslui a fost invinsa la limita, scor 0-1, de CSM Bacau, in meciul disputat pe teren propriu. Golul a fost marcat chiar in debutul partidei, in urma unei erori comise de un fundas al Vasluiului, care a ... citeste toata stirea