Federatia Romana de Fotbal a stabilit, vinerea trecuta, programul meciurilor din viitorul sezon al Ligii a III-a. Astfel, in prima runda de campionat, programata pe 25-26 august, Rapid Brodoc va evolua, pe teren propriu, cu Foresta, iar CSM va juca in deplasare la Aerostat Bacau.SANYO DIGITAL CAMERA Cele doua echipe vasluiene se vor intalni in etapa a VI-a.La finalul primei faze a campionatului, primele patru clasate se vor califica in play-off, iar ultimele sase vor evolua in play-out. Apoi, ... citeste toata stirea