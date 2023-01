Gimnasta Amalia Puflea, de la CSS Barlad, a fost legitimata si la CS Dinamo!

De cateva zile, barladeanca Amalia Puflea, cea mai valoroasa gimnasta a Romaniei la categoria Junioare in 2022, are dubla legitimare: CSS Barlad si CS Dinamo Bucuresti! Chiar daca, in concursuri, va reprezenta ambele cluburi, sportiva ce va trece in acest an la Senioare se va antrena alaturi de dinamoviste.Dupa cateva luni in care s-a aflat in centrul unui scandal si nu s-a mai putut pregati asa cum trebuie, barladeanca Amalia Puflea, cea mai valoroasa gimnasta a Romaniei la categoria Junioare, ... citeste toata stirea