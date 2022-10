ISU Vaslui are doi campioni mondiali la Taekwon-do

Pompierul vasluian Andrei Chiriac (23 ani) a devenit campion mondial la tehnici speciale (individual), in vreme ce Stefan Fratian (27 ani) a devenit campioan mondial la spargeri forta si vicecampion mondial la proba Tull individual 2 Dan. S-a intamplat la Cupa Mondiala de Taekwon-do ITF, competitie care s-a desfasurat in orasul port Koper (Capodistria) din Slovenia.Ieri s-a incheiat Cupa Mondiala de Taekwon-do ITF, competitie care s-a desfasurat in orasul port Koper (Capodistria) din Slovenia. ... citeste toata stirea