In cel de-al saselea meci jucat de Rugby Club (RC) Barlad in a doua faza a Ligii Nationale de Rugby (LNR), sezonul competitional 2023, jucatorii pregatiti de antrenorul Narcis Postolache au inregistrat o frumoasa victorie in fata celor de la Rugby Club Gura Humorului.Meciul a contat ca etapa a VIII-a si a fost disputat sambata, 7 octombrie, in deplasare, pe Stadionul "Tineretului" din Gura Humorului. La fluierul de final al partidei, tabela de marcaj arata un scor de 51-17 in favoarea ... citeste toata stirea