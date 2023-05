Doua canotoare din judetul Vaslui, in speta una din comuna Padureni si una din comuna Ivesti, vor participa la Campionatul European Under 19 ce va avea loc, in week-end, la Brive-la Gaillarde, Franta. Sportivele vor vasli in probele de patru rame cu carmaci (JW4+), respectiv patru rame (JW4-).Intre 20 - 21 mai, Lac du Causse, aflat la circa 10 kilometri de orasul Brive-la Gaillarde, situat in Sud-Vestul Frantei, va gazdui prima competitie internationala majora din sezonul pe apa 2023, din ... citeste toata stirea