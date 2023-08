Dupa rezutatul extraordinar obtinut de cele doua canotoare junioare din judet la Campionatul Mondial de Canotaj Under 19 din Franta, respectiv medalia de aur la simplu vasle (Bianca Camelia Ifteni) si medalia de bronz la opt plus unu (Bianca Elena Draghici), judetul Vaslui trimite o reprezentanta si la Campionatul European Under 23, ce va avea loc in Germania. Acolo, Ana Maria Matran va concura in probele de patru rame cu carmaci (BW4+) si opt plus unu (BW8+1).Intre 26-27 august, lacul ... citeste toata stirea