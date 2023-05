In week-end, sportivii legitimati la CS "Sulsa" Vaslui au cucerit doua medalii de aur si doua de bronz la editia din acest an a Campionatului National de Taekwon-Do pentru Juniori III si II, ce a avut loc la Targu Mures.Intre 19 - 21 mai, Sala Sporturilor din Targu Mures a gazduit editia din acest an a Campionatului National de Taekwon-Do pentru Juniori III si II. La competitie au participat in jur de 570 de sportivi de la cluburi de profil din intreaga tara.Printre practicantii stilului de ... citeste toata stirea