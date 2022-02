Militarii barladeni au marcat, si in 2022, Ziua Internationala a Sportului Militar

Pentru al optulea an, Garnizoana Barlad a organizat, pe 18 februarie, mai multe activitati sportive pentru a marca Ziua Consiliului International al Sportului Militar. Insa, la fel ca si in 2021, din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, amploarea manifestarilor carora s-au alaturat si militarii barladeni din cadrul Regimentului 52 Artilerie Mixta "General Alexandru Tell" si ai Batalionului 83 LAROM "Bogdan I" a avut o amploare mai mica.Astfel, daca, in anii precedenti, in jur de 200 de militari ... citeste toata stirea