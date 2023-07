Mirela Lavric a devenit vicecampioana in proba de 400 de m la etapa finala a Campionatului National de Atletism care s-a desfasurat in zilele de 8 si 9 iulie 2023 la Craiova, competisie care a adunat la start 269 de sportivi (106 la feminin si 163 la masculin), reprezentand 82 de cluburi sportive din tara.Mirela Lavric, sportiva legitimata la CSM Vaslui si pregatita de antrenoarele Viorica Pintilie si Elena Bogos, a devenit vicecampioana nationala in proba de 400 de m la etapa finala a ... citeste toata stirea