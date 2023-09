Echipajul de automodele al Palatului Copiilor Vaslui, coordonat de profesorul Constantin Olaru si format din elevii Matei Leica si Luca Obreja, carora li s-a adaugat juniorul Radu Tudor, a participat la ultima etapa a Campionatului National de automodele, sub egida Federatiei Romane de Modelism, desfasurat in perioada 31 august - 4 septembrie 2023, in Targu Lapus, judetul Maramures, clasandu-se pe locul doi pe tara.Elevii vasluieni de la Palatul Copiilor Vaslui au obtinut pozitia a doua in ... citeste toata stirea