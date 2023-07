Din cei 44 de jucatori de rugby romani selectionati pentru continuarea pregatirii in vederea partciparii la Cupa Mondiala de Rugby din Franta, patru sunt din Barlad. Turneul va avea loc in lunile septembrie - octombrie.La mijlocului saptamanii trecute, oficialii Federatiei Romane de Rugby (FRR) au dat publicitatii lista celor 44 de "stejari" ce au intrat in al doilea cantonament de pregatire in vederea participarii la Cupa Mondiala (Franta, septembrie - octombrie). Acestia au fost selectionati ... citeste toata stirea