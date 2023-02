Patru rugbisti din Barlad, in lotul Romaniei 7s ce se pregateste pentru European Olympic Games

Cel de-al doilea cantonament organizat de Federatia Romana de Rugby (FRR) in acest an pentru nationala de seniori pentru rugby in 7, inainte de European Olympic Games, programat pentru perioada 23-27 iunie, se desfasoara la Bucuresti, in aceasta saptamana. Daca, la primul, organizat la Complexul Sportiv National Snagov, intre 16-20 ianuarie, au participat 30 de jucatori inclusi in lotul largit, acum au fost convocati 24 de sportivi ce activeaza in campionatul intern.Dintre acestia, patru sunt ... citeste toata stirea