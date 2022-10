Pe 5 noiembrie, va asteptam la lupta anului la Barlad!

Peste doar cateva zile, Barladul va deveni polul luptatorilor de kickboxing din Romania! Pe 5 noiembrie, va avea loc cea de-a doua editie a Cupei "Scorpions" Barlad, eveniment sportiv adresat amatorilor de toate varstele, la care sunt asteptati sa participe in jur de 300 de luptatori de kickboxing de la cluburi din intreaga tara. Competitia este organizata de Danut Hurduc, antrenorul Clubului Sportiv "Scorpions" Barlad, si se va desfasura in intervalul orar 9.00 - 18.00, in sala de sport a ... citeste toata stirea