Premiera in atletismul barladean! Sportiva CSS Barlad, in Lotul Olimpic de Tineret al Romaniei pentru 2023!

Pentru prima data de la infiintarea Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad, Sectia de Atletism a clubului va fi reprezentata de un sportiv in Lotul Olimpic de Tineret al Romaniei pentru anul 2023. Este vorba despre atleta Sorana Esutu (19 ani), care a fost inclusa in lot gratie rezultatelor exceptionale obtinute in acest an la competitiile la care a participat, in special datorita faptului ca, inca din luna iunie, a indeplinit baremul impus pentru participarea la Campionatul European de Atletism ... citeste toata stirea