Dupa un sezon extraordinar in Liga a 4-a, in care au avut numai victorii, si inainte de meciul de baraj pentru calificarea in Liga a 3-a, cu Moldova Cristesti, primarul municipiului Vaslui, alaturi de cei doi viceprimari, a mers miercuri, pe Stadionul Municipal, unde se antreneaza CSM Vaslui, pentru a incuraja jucatorii.Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, insotit de cei doi viceprimari Lucian Braniste si Catalin Mandru, alaturi de Consiliul de Administratie al CSM Vaslui, s-au intalnit ... citeste toata stirea