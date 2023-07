"Start de foc pentru echipa noastra in noul sezon al Ligii Zimbrilor", au scris cei de la CSM Vaslui, dupa ce vineri s-a efectuat tragerea la sorti a programului editiei 2023 - 2024 a Ligii Zimbrilor. Echipa vasluiana va disputa primele meciuri in deplasare, la Turda si apoi la Steaua, primul meci acasa urmand sa aiba loc in etapa a 3-a, cu CSM Constanta.Editia 2023 - 2024 a Ligii Zimbrilor incepe pe 27 august 2023 si se va incheia pe 19 mai 2024, partidele urmand sa se dispute in zilele de ... citeste toata stirea