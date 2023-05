Echipa Rapid Brodoc se mentine in Liga 3, dupa primul sezon din istoria clubului la acest nivel. In penultima etapa a play-out-ului, formatia vasluiana a invins Stiinta Miroslava, scor 5-0, victorie ce ii asigura matematic prezenta in viitoarea editie a Ligii 3.Echipa Rapid Brodoc este campioana play-out-ului, cu 14 puncte, avand 4 victorii, 2 remize si o infrangere, realizand un golaveraj de 15-6.Astfel, Rapid Brodoc termina primul sau sezon in Liga 3 pe locul 7, indiferent de rezultatul din ... citeste toata stirea