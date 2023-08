Chiar daca a condus aproape tot meciul, Rugby Club (RC) Barlad, echipa reprezentativa de rugby a Barladului, a pierdut in fata adversarilor de la Stiinta Petrosani. Este vorba despre primul meci din faza a doua a Ligii Nationale de Rugby, desfasurat sambata, 12 august, incepand cu ora 11.00, pe stadionul Stiinta. Astfel, desi pana in ultimele zece minute de joc, a condus cu scorul de 34 - 25, in final, RC Barlad a fost invinsa cu scorul de 35 - 34. Dupa timpul regulamentar de joc, gazdele au ... citeste toata stirea