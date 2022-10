RC Barlad, meci cu Dinamo in sferturile Cupei Romaniei

Asteptata timp de cateva luni, editia din acest an a Cupei Romaniei la rugby va debuta maine, 14 octombrie, cu faza sferturilor de finala. Printre cele opt echipe inscrise in competitie se numara si reprezentativa de seniori a Barladului, in speta Rugby Club (RC) Barlad. In urma tragerii la sorti de la sediul Federatiei Romane de Rugby (FRR), s-au stabilit meciurile din sferturile de finala, neexistand capi de serie. De asemenea, tot prin tragere la sorti a fost stabilita si ordinea meciurilor ... citeste toata stirea