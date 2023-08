Dupa o pauza competitionala de aproape doua luni, in acest week-end, se da startul fazei a doua a Ligii Nationale de Rugby, cea mai importanta competitie din rugbyul romanesc intern.Campionatul reuneste 15 echipe de seniori din intreaga tara, distribuite in trei grupe, a caror configuratie a fost facuta in functie de clasamentul din sezonul regulat. Acestea sunt: CS Poli Iasi, CSM Stiinta Baia Mare, RC Gura Humorului, Stiinta Petrosani si RC Barlad (Grupa A); CSU Elbi Cluj, CSA Steaua, CSM ... citeste toata stirea