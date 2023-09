Daca in primul meci din faza a doua a Ligii Nationale de Rugby, Rugby Club (RC) Barlad a pierdut in fata echipei CS Stiinta Petrosani, iata ca, in partida de retur, barladenii si-au luat revansa: au invins cu scorul de 27-12. Meciul a contat ca etapa a VI-a a celei de-a doua faze a Ligii si a fost disputat sambata, 23 septembrie, pe teren propriu, adica pe stadionul "Rulmentul".Jucatorul Eduard Craescu a fost desemnat omul meciuluiAstfel, dupa timpul regulamentar de joc, oaspetii au totalizat ... citeste toata stirea