RC Barlad, victorie in fata jucatorilor CSU Alba Iulia

Cel de-al saselea meci din Play-Out-ul Ligii Nationale de Rugby, sezonul competitional 2022, a adus o noua victorie echipei Rugby Club (RC) Barlad in campionatul disputat in noua formula (competitia reunind echipele din SuperLiga si Divizia Nationala de Seniori). Este vorba despre partida programata pentru data de 5 noiembrie, jucata in deplasare, pe Stadionul "Victoria-Cetate" din Alba Iulia, in compania echipei CSU Alba Iulia.Sportivii legitimati la RC Barlad si antrenati de Ioan Harnagea au ... citeste toata stirea