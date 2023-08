Jucatorul de rugby Robert Hincu, "crescut" la CSS Barlad si RC Barlad si transferat apoi la U Cluj, va juca in urmatorii ani la o echipa din Nord-Vestul tarii, mai exact in judetul Maramures. Sportivul a fost transferat in luna iulie la CSM Stiinta Baia Mare, unde va avea colegi alti doi barladeni.In pauza competitionala a Ligii Nationale de Rugby, campioana Romaniei en-titre, in speta echipa CSM Stiinta Baia Mare, a anuntat achizitia unui nou jucator de valoare pregatit la Barlad. Este vorba ... citeste toata stirea